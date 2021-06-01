США сообщили о выводе из Афганистана почти половины своих военных

Процесс вывода американского контингента из Афганистана по состоянию на утро 31 мая завершен на 30-44%. Властям страны переданы шесть объектов, около 13 тысяч оборудования будут утилизированы.
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.
"По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30 до 44% всего процесса вывода", - говорится в заявлении.
Отмечается, что американские военные передали афганским властям контроль еще над шестью объектами. Кроме того, сообщается о вывозе большого количества военного оборудования транспортными самолетами Boeing C-17 Globemaster.
Также агентству материально-технического обеспечения Минобороны передано 13 тысяч единиц оборудования для утилизации.
В Центральном командовании еще раз уточнили, что по соображениям безопасности данные о выводе американских войск из Афганистана будут предоставлять только в процентном соотношении.
Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса заявил, что вывод американских войск из Афганистана идет по плану и даже с опережением графика.
Отметим, союзники США в Европе просили отложить вывод войск из Афганистана. Они хотят больше времени и поддержки для ухода из страны.
Ранее сообщалось о риске вывода войск НАТО из Афганистана. Есть вероятность, что страна станет убежищем для террористов.