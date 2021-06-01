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США сообщили о выводе из Афганистана почти половины своих военных

Автор: Дмитрий Кузнецов

Процесс вывода американского контингента из Афганистана по состоянию на утро 31 мая завершен на 30-44%. Властям страны переданы шесть объектов, около 13 тысяч оборудования будут утилизированы.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

"По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30 до 44% всего процесса вывода", - говорится в заявлении.

Отмечается, что американские военные передали афганским властям контроль еще над шестью объектами. Кроме того, сообщается о вывозе большого количества военного оборудования транспортными самолетами Boeing C-17 Globemaster.

Также агентству материально-технического обеспечения Минобороны передано 13 тысяч единиц оборудования для утилизации.

В Центральном командовании еще раз уточнили, что по соображениям безопасности данные о выводе американских войск из Афганистана будут предоставлять только в процентном соотношении.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса заявил, что вывод американских войск из Афганистана идет по плану и даже с опережением графика.

Отметим, союзники США в Европе просили отложить вывод войск из Афганистана. Они хотят больше времени и поддержки для ухода из страны.

Ранее сообщалось о риске вывода войск НАТО из Афганистана. Есть вероятность, что страна станет убежищем для террористов.

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