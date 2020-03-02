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США скоротять майже половину співробітників китайських ЗМІ в країні

Новини » В світі     02.03.2020 - 21:14
США скоротять майже половину співробітників китайських ЗМІ в країні
Фото: Білий дім (pixabay.com)

Обмеження торкнуться чотирьох китайський ЗМІ

У відповідь на політику Китаю, Сполучені Штати Америки скоротять на 40% чисельність персоналу державних ЗМІ КНР на території США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що чотирьом агентствам буде дозволено наймати загалом 100 китайських громадян у США. Зараз допускається 160 осіб. За словами американських чиновників, дане рішення не є видворенням китайських громадян, однак, як мінімум 60 осіб "майже напевно" покинуть країну.

Обмеження торкнуться штатів агентства новин Сіньхуа, Китайської глобальної телевізійної мережі, China Radio International і China Daily Distribution Corp.

За словами державного секретаря Майка Помпео, зазначені ЗМІ не є незалежними інформаційними організаціями.

США скоротять майже половину співробітників китайських ЗМІ в країні"Сьогодні ми оголосили про введення кадрового обмеження для китайських урядових ЗМІ в Сполучених Штатах. Ми закликаємо Пекін поважати свободу вираження думок і будемо продовжувати домагатися взаємності у двосторонніх відносинах", - написав Помпео в Twitter.

Нагадаємо, в лютому Китай наказав трьом репортерам американського ділового видання The Wall Street Journal покинути країну через нібито расистський заголовок статті про коронавірус. У відповідь держсекретар Майк Помпео заявив, що дії КНР обмежують свободу слова.

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