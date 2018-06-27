США сократили финансирование структуры ООН, которую возглавляет россиянин, - Reuters

Речь идет об Управлении ООН по борьбе с терроризмом

Соединенные Штаты Америки сократили финансирование Управления ООН по борьбе с терроризмом из-за того, что его возглавляет российский дипломат Владимир Воронков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сообщается, что причиной сокращения финансирования стали разногласия по поводу работы ведомства. Согласно обязательствам, США должны были направить 2 млн долларов для работы этой структуры, однако данные средства решили перераспределить на поддержку реформы ООН.

Также сообщается, что противоречия между США и Управлением ООН по борьбе с терроризмом возникли из-за запланированной конференции. В частности, Воронков не поддержал идею США о полноценном участии неправительственных организаций и объяснил это тем, что "главы контртеррористических ведомств будут делиться конфиденциальной информацией".

Кроме того, источники подтвердили, что решение частично связано и с тем, что структуру возглавляет представитель России, который занял пост благодаря "сильнейшему прессингу со стороны его страны".

Напомним, ранее США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека.