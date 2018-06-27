США скоротили фінансування структури ООН, яку очолює росіянин, - Reuters

Мова йде про Управління ООН по боротьбі з тероризмом

Сполучені Штати Америки скоротили фінансування Управління ООН по боротьбі з тероризмом через те, що його очолює російський дипломат Володимир Воронков. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Повідомляється, що причиною скорочення фінансування стали розбіжності з приводу роботи відомства. Згідно з зобов'язаннями, США мали спрямувати 2 млн доларів для роботи цієї структури, однак ці кошти вирішили перерозподілити на підтримку реформи ООН.

Також повідомляється, що суперечності між США та Управлінням ООН по боротьбі з тероризмом виникли через заплановану конференцію. Зокрема, Воронков не підтримав ідею США про повноцінну участь неурядових організацій і пояснив це тим, що "голови контртерористичних відомств будуть ділитися конфіденційною інформацією".

Крім того, джерела підтвердили, що рішення частково пов'язано і з тим, що структуру очолює представник Росії, який зайняв пост завдяки "найсильнішому пресингу з боку його країни".

Нагадаємо, раніше США оголосили про вихід з Ради ООН з прав людини.