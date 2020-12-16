В США сохранили базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. ФРС выполняет функции центрального банка страны.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Комитет по операциям на открытом рынке сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%.

Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС планирует продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на $80 млрд ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере, на $40 млрд ежемесячно, пока не будет достигнут прогресс в отношении максимальной занятости населения и ценовой стабильности.

"Дальнейший путь экономики будет существенно зависеть от распространения вируса Covid-19. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения продолжит оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшем будущем и представляет значительные риски для среднесрочных экономических перспектив", - добавили в ФРС.

Напомним, курс доллара на межбанке в продаже 16 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 27,85 гривен за доллар, курс в покупке до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 33,97 гривен за евро.

Официальный курс гривны к доллару на 17 декабря установлен на таком уровне: 27,7373 гривен за 1 доллар (-0,0217 грн). При этом курс доллара на 16 декабря составляет: 27,759 гривен за 1 доллар.