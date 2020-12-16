У США зберегли базову ставку на рівні 0-0,25% річних

Федеральна резервна система (ФРС) США зберегла базову процентну ставку на рівні 0-0,25%. ФРС виконує функції центрального банку країни.

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Комітет з операцій на відкритому ринку зберіг цільовий діапазон ставки по федеральних фондах на рівні 0-0,25%.

Крім того, у найближчі місяці ФРС планує продовжити покупку казначейських облігацій не менш ніж на $80 млрд щомісяця, а також цінних паперів, забезпечених заставними (MBS), принаймні, на $40 млрд щомісяця, поки не буде досягнутий прогрес щодо максимальної зайнятості населення та цінової стабільності.

"Подальший шлях економіки буде істотно залежати від розповсюдження вірусу Covid-19. Триваюча криза суспільної охорони здоров'я продовжить чинити тиск на економічну активність, зайнятість та інфляцію в найближчому майбутньому і представляє значні ризики для середньострокових економічних перспектив", - додали в ФРС.

Нагадаємо, курс долара на міжбанку в продаж 16 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 27,85 гривень за долар, курс купівлі до 27,83 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 24 копійки до 33,97 гривень за євро.

Офіційний курс гривні до долара на 17 грудня встановлено на такому рівні: 27,7373 гривень за 1 долар (-0,0217 грн). При цьому курс долара на 16 грудня становить: 27,759 гривень за 1 долар.