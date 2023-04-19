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США сьогодні оголосять про новий пакет допомоги для України

Фото: речник Білого дому Карін Жан-П'єр (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 19 квітня, Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги для України.

Про це заявила речник Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Очікується, що серед іншого, новий пакет військової допомоги для України містить додаткові боєприпаси для HIMARS і артилерійські снаряди.

Нагадаємо, 4 квітня США виділили пакет військової допомоги для України у розмірі 2,6 млрд доларів.

Зазначимо, що уряд Німеччини офіційно повідомив, що Берлін доставив Patriot в Україну разом із ракетами. При цьому зазначимо, що Резніков у своєму посту писав про системи в багатьох і дякував міністрам оборони трьох країн, тому, можливо, Україна отримала системи також і від США та Нідерландів.

Додамо, що міністр оборони Олексій Резніков сьогодні підтвердив прибуття систем ППО Patriot із США до України.

Як пояснив радник міністра Олексій Копитько, ЗРК допоможе не лише захищати українські міста від російських ударів, а й прикривати воїнів на фронті.

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Сполучені Штати АмерикиВійськова допомогаВійна Росії проти України