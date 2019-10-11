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США собираются сократить на треть Совет нацбезопасности

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Советник Трампа по нацбезопасности рассчитывает повысить эффективность СНБ

В Соединенных Штатах Америки намерены сократить число сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме на треть, а также ограничить роль этого органа в вопросах внешней политики. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы, СНБ, хотим координировать политику из Белого дома, а не заниматься практической реализацией внешней политики и решений в сфере национальной безопасности. Это работа министерств и управлений", - заявил О'Брайена.

Советник Трампа планирует сократить число сотрудников совета с 178 до 117 и вернуть подконтрольное ему ведомство к первоначальной координирующей роли, которой оно лишилось при его предшественнике Джоне Болтоне.

Ранее о решении президента США Дональд Трамп существенно сократить численность сотрудников Совета национальной безопасности для повышения его эффективности, сообщали американские СМИ со ссылкой на источники.

Напомним, в сентябре президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, назначив новым советником Роберта О'Брайена, который был спецпредставителем президента по вопросам заложников.

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