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США сняли ряд ограничений на передачу Украине разведданных, - Bloomberg

Разведка США (Фото: tmgrup.com.tr)
Автор: Константин Широкун

США сняли некоторые ограничения на обмен разведданными с Украиной, которые касаются оккупированных регионов и зоны активных боевых столкновений. Об этом сообщают несколько источников в администрации Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам одного из источников, об отмене ряда ограничений на распространение разведывательной информацией сообщила директор национальной разведки Аврил Хейнс, выступая перед Конгрессом. Ранее Майк представитель Тернер, республиканец в комитете Палаты представителей по разведке, и сенатор Марко Рубио, заместитель председателя сенатского комитета по разведке, написали отдельные письма с призывом к администрации Байдена снять ограничения на отправку важных разведданных Украине.

Предполагается, что расширенный обмен данными должен помочь Украине защитить и потенциально вернуть территории в охваченных войной регионах страны. По мере развития боевых действий американские спецслужбы скорректировали правила обмена разведывательными данными, но теперь список потенциально полезной разведывательной информации расширится.

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