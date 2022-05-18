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США сняли ограничения на операции в Венесуэле для нефтяной компании

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Вашингтон, Среда 18 мая 2022 00:11
США сняли ограничения на операции в Венесуэле для нефтяной компании Фото: США сняли ограничения на операции в Венесуэле для нефтяной компании (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Минфин США выдал лицензию, позволяющую американской нефтяной компании Chevron начать переговоры о своей будущей деятельности в Венесуэле. Правительство Николаса Мадуро и оппозиция в ближайшее время объявят о возобновлении политического диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам представителя Белого дома, Министерство финансов США выдало узконаправленную генеральную лицензию, которая санкционирует ведение компанией Chevron переговоров о своей будущей деятельности в Венесуэле.

Он отметил, что это пока не предполагает возможности вступления в совместные проекты с венесуэльской PDVSA.

"Правительство президента Мадуро и оппозиция в ближайшее время объявят о возобновлении переговоров", - сказал представитель Белого дома.

Он отметил, что в случае прогресса может появиться возможность для взаимодействия США с правительством Николаса Мадуро.

Вашингтон по итогам переговоров властей и оппозиции Венесуэлы будут корректировать санкционную политику, чтобы усилить или уменьшить давление, сообщили в американской администрации. При этом высокопоставленный чиновник в ходе телефонного брифинга отметил, что США продолжают признавать победу Хуана Гуайдо на прошедших несколько лет назад в Венесуэле выборах.

РБК-Украина писало, что политический кризис в Венесуэле начался после президентских выборов 2018 года, в которых победителем объявили Николаса Мадуро. Он возглавлял страну с 2013 года, однако в 2019 году Национальное собрание Венесуэлы за нарушения во время выборов признало Мадуро нелегитимным.

Также в январе 2020 года парламент Венесуэлы устранил Мадуро от должности, назначив и.о. президента Хуана Гуайдо. Однако после парламентских выборов Мадуро вновь взял власть.

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