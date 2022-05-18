США сняли ограничения на операции в Венесуэле для нефтяной компании

Минфин США выдал лицензию, позволяющую американской нефтяной компании Chevron начать переговоры о своей будущей деятельности в Венесуэле. Правительство Николаса Мадуро и оппозиция в ближайшее время объявят о возобновлении политического диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам представителя Белого дома, Министерство финансов США выдало узконаправленную генеральную лицензию, которая санкционирует ведение компанией Chevron переговоров о своей будущей деятельности в Венесуэле.

Он отметил, что это пока не предполагает возможности вступления в совместные проекты с венесуэльской PDVSA.

"Правительство президента Мадуро и оппозиция в ближайшее время объявят о возобновлении переговоров", - сказал представитель Белого дома.

Он отметил, что в случае прогресса может появиться возможность для взаимодействия США с правительством Николаса Мадуро.

Вашингтон по итогам переговоров властей и оппозиции Венесуэлы будут корректировать санкционную политику, чтобы усилить или уменьшить давление, сообщили в американской администрации. При этом высокопоставленный чиновник в ходе телефонного брифинга отметил, что США продолжают признавать победу Хуана Гуайдо на прошедших несколько лет назад в Венесуэле выборах.