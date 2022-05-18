ru ua
Ср, 18 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США зняли обмеження на операції у Венесуелі для нафтової компанії

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 18 травня 2022 00:11
США зняли обмеження на операції у Венесуелі для нафтової компанії Фото: США зняли обмеження на операції у Венесуелі для нафтової компанії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Мінфін США видав ліцензію, що дозволяє американській нафтовій компанії Chevron почати переговори про свою майбутню діяльність у Венесуелі. Уряд Ніколаса Мадуро і опозиція найближчим часом оголосять про відновлення політичного діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами представника Білого дому, Міністерство фінансів США видало вузьконаправлену генеральну ліцензію, яка санкціонує ведення компанією Chevron переговорів про свою майбутню діяльність у Венесуелі.

Він зазначив, що це поки не передбачає можливості вступу в спільні проєкти з венесуельською PDVSA.

"Уряд президента Мадуро і опозиція найближчим часом оголосять про відновлення переговорів", - сказав представник Білого дому.

Він зазначив, що в разі прогресу може з'явитися можливість для взаємодії США з урядом Ніколаса Мадуро.

Вашингтон за підсумками переговорів влади і опозиції Венесуели будуть коригувати санкційну політику, щоб посилити або зменшити тиск, повідомили в американській адміністрації. При цьому високопоставлений чиновник в ході телефонного брифінгу зазначив, що США продовжують визнавати перемогу Хуана Гуайдо на минулих кілька років тому у Венесуелі виборах.

РБК-Україна писало, що політична криза у Венесуелі почалася після президентських виборів 2018 року, в яких переможцем оголосили Ніколаса Мадуро. Він очолював країну з 2013 року, проте у 2019 році Національні збори Венесуели за порушення під час виборів визнало Мадуро нелегітимним.

Також у січні 2020 року парламент Венесуели усунув Мадуро з посади, призначивши в.о. президента Хуана Гуайдо. Однак після парламентських виборів Мадуро знову взяв владу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Венесуэла
NEWS
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
DAILY
"Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський "Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси