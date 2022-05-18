США зняли обмеження на операції у Венесуелі для нафтової компанії

Мінфін США видав ліцензію, що дозволяє американській нафтовій компанії Chevron почати переговори про свою майбутню діяльність у Венесуелі. Уряд Ніколаса Мадуро і опозиція найближчим часом оголосять про відновлення політичного діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами представника Білого дому, Міністерство фінансів США видало вузьконаправлену генеральну ліцензію, яка санкціонує ведення компанією Chevron переговорів про свою майбутню діяльність у Венесуелі.

Він зазначив, що це поки не передбачає можливості вступу в спільні проєкти з венесуельською PDVSA.

"Уряд президента Мадуро і опозиція найближчим часом оголосять про відновлення переговорів", - сказав представник Білого дому.

Він зазначив, що в разі прогресу може з'явитися можливість для взаємодії США з урядом Ніколаса Мадуро.

Вашингтон за підсумками переговорів влади і опозиції Венесуели будуть коригувати санкційну політику, щоб посилити або зменшити тиск, повідомили в американській адміністрації. При цьому високопоставлений чиновник в ході телефонного брифінгу зазначив, що США продовжують визнавати перемогу Хуана Гуайдо на минулих кілька років тому у Венесуелі виборах.