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Интервью

США сняли антидемпинговые пошлины на украинские удобрения

НовостиЭкономика    27.06.2018 - 22:13
Фото: нитрат аммония (SuperAgronom.com)
Фото: нитрат аммония (SuperAgronom.com)

Украинские удобрения будут доступны на американском рынке

Министерство торговли США приняло решение о прекращении с 12 июля мероприятий по антидемпинговой пошлины на украинские удобрения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минагрополитики.

Отмечается, что информацию относительно пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер было опубликовано в официальном вестнике США Federal Register от 18.06.2018 № 117. Речь идет о таких украинских удобрениях, как нитрат аммония.

Пересмотр отмены антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония, предназначенного для использования в сельском хозяйстве Министерство торговли США инициировало 1 мая 2018 года.

"Поскольку украинские заинтересованные стороны не принимали участия в этом обзоре мероприятия, Министерство торговли США отменяет этот антидемпинговый порядок уплаты пошлины. Соответствующее решение предоставляет возможность доступа украинских производителей нитрата аммония на американский рынок", - добавили в Министерстве.

В Минагрополитики напомнили, что антидемпинговые пошлины в отношении нитрата аммония были внедрены в США 12 сентября 2001 года в размере 156,29%.

Напомним, в Украине с начала уборочной кампании 2018 года аграриями уже собрано 2,7 млн тонн ранних зерновых.

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Теги публикации: удобрения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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