США зняли антидемпінгове мито на українські добрива

Українські добрива будуть доступні на американському ринку

Міністерство торгівлі США прийняло рішення про припинення з 12 липня заходів щодо антидемпінгового мита на українські добрива. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінагрополітики.

Зазначається, що інформацію щодо п’ятирічного перегляду антидемпінгових заходів було опубліковано в офіційному віснику США Federal Register від 18.06.2018 № 117. Йдеться про такі українські добрива, як нітрат амонію.

Перегляд скасування антидемпінгових заходів щодо нітрату амонію, призначеного для використання у сільському господарстві Міністерство торгівлі США ініціювало 1 травня 2018 року.

"Оскільки українські зацікавлені сторони не брали участі в цьому огляді заходу, Міністерство торгівлі США скасовує цей антидемпінговий порядок сплати мита. Відповідне рішення надає можливість доступу українських виробників нітрату амонію на американський ринок", - додали в Міністерстві.

У Мінагрополітики нагадали, що антидемпінгове мито щодо нітрату амонію було впроваджено в США 12 вересня 2001 року в розмірі 156,29%.

Нагадаємо, в Україні з початку жнивної кампанії 2018 року аграріями вже зібрано 2,7 млн тонн ранніх зернових.