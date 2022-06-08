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США снизят зависимость от российского урана и нарастят свое производство, - Bloomberg

Автор: Константин Широкун

США намерены сократить закупки российского урана. Сокращение поставок Вашингтон планирует добиться за счет инвестиций, направленных на развитие предприятий по обогащению урана на территории США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Администрация президента США Джо Байдена готова выделить 4,3 млрд долларов на ряд мер, которые помогут снизить зависимость США от поставок российского ядерного топлива.

По мнению представителей Министерства энергетики США, перебои в поставках обогащенного урана из России могут привести к перебоям в работе промышленных ядерных реакторов. Выделенные средства планируется направить на создание мощностей для обогащения урана на территории США, чтобы в итоге федеральное правительство смогло закупать его у местных производителей.

В настоящий момент в США действует лишь одно предприятие, занимающееся обогащением урана для коммерческого использования. Оно располагается в штате Нью-Мексико и принадлежит европейскому консорциуму URENCO.

Ранее сообщалось, что уран подорожал на 8% на фоне событий в Казахстане. Об этом свидетельствуют данные фирмы UxC, занимающейся соответствующими подсчетами.

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