США снизят зависимость от российского урана и нарастят свое производство, - Bloomberg

США намерены сократить закупки российского урана. Сокращение поставок Вашингтон планирует добиться за счет инвестиций, направленных на развитие предприятий по обогащению урана на территории США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Администрация президента США Джо Байдена готова выделить 4,3 млрд долларов на ряд мер, которые помогут снизить зависимость США от поставок российского ядерного топлива.

По мнению представителей Министерства энергетики США, перебои в поставках обогащенного урана из России могут привести к перебоям в работе промышленных ядерных реакторов. Выделенные средства планируется направить на создание мощностей для обогащения урана на территории США, чтобы в итоге федеральное правительство смогло закупать его у местных производителей.

В настоящий момент в США действует лишь одно предприятие, занимающееся обогащением урана для коммерческого использования. Оно располагается в штате Нью-Мексико и принадлежит европейскому консорциуму URENCO.