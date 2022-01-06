Уран подорожал из-за протестов в Казахстане
Фото: цена урана выросла на фоне протестов в Казахстане (primeminister.kz)
Уран подорожал на 8% на фоне событий в Казахстане. Свидетельствуют данные фирмы UxC, занимающейся соответствующими подсчетами.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.
Цены выросли на 8% до 45,25 доллара за фунт против 42 долларов накануне. Казахстан производит более 40% мировых поставок урана, уточняет агентство.
В то же время акции производителя урана Kazatomprom из Казахстана рухнули на 7,64% по состоянию на 13:30. Об этом свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи (LSE).
Напомним, биткоин также начал падать из-за ситуации в Казахстане. Цена первой криптовалюты достигала минимума на отметке 44 054 долларов.