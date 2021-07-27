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США не снимут ограничения на поездки из-за штамма "Дельта"

Автор: РБК-Украина

США не снимут ограничения на поездки из-за штамма "Дельта". Это решение было принято после заседания Белого дома на высоком уровне в пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Напомним, что ранее мы писали о том, что США борются с "Дельта"-коронавирусом.

Также из-за отказа от COVID-прививок и штамма "Дельта" за последние две недели заболеваемость в США утроилась.

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Соединенные Штаты АмерикиКоронавирус "Дельта"