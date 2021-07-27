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США не знімуть обмеження на поїздки через штам "Дельта"

Автор: РБК-Україна

США не знімуть обмеження на поїздки через штам "Дельта". Це рішення було прийнято після засідання Білого дому на високому рівні в п'ятницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що США борються з "Дельта"- коронавірусом.

Також через відмову від COVID-щеплень і штаму "Дельта" за останні два тижні захворюваність в США потроїлася.

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Сполучені Штати АмерикиКоронавірус "Дельта"