США не смягчают политику в отношении "Северного потока-2", - Госдеп

США по-прежнему намерены использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить "Северный поток-2". Ранее появилась информация о якобы отмене санкций против российского газопровода .

Об этом сообщила на брифинге представитель Госдепартамента Джалина Портер .

"Администрация привержена использованию всех доступных дипломатических инструментов, чтобы не позволить завершить "Северный поток-2",- сказала она.

По ее словам, США намерены продвигать энергетическую безопасность Европы, чтобы не допустить "хищнического поведения России".

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Соединенные Штаты намерены отказаться от санкций против "Северный поток-2". В частности, по его словам, против главы компании Nord Stream 2 Ag Матиаса Варнига.

Отметим, вчера, 18 мая, портал Axios писал, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.