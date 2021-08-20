США сменят своего представителя на саммите Крымской платформы: что известно
Фото: США сменят своего представителя на саммите Крымской платформы (flickr.com/stillwellmike)
Соединенные Штаты сменили своего представителя на саммите Крымской платформы. Новым главой американской делегации станет чиновник, который отвечает за область, имеющую важное значение для отношений между США и Украиной.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
"Главой делегации США на саммите Крымской платформы будет лицо, отвечающее за область, имеющую критически важное стратегическое значение для отношений между США и Украиной", - сообщил он.
Напомним, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что США могут сменить своего представителя на Крымской платформе.
Отметим, что США должен был представлять личный посланник президента Джо Байдена и член правительства - министр транспорта Пит Буттиджич.