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США сменят своего представителя на саммите Крымской платформы: что известно

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Пятница 20 августа 2021 19:54
США сменят своего представителя на саммите Крымской платформы: что известно Фото: США сменят своего представителя на саммите Крымской платформы (flickr.com/stillwellmike)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Соединенные Штаты сменили своего представителя на саммите Крымской платформы. Новым главой американской делегации станет чиновник, который отвечает за область, имеющую важное значение для отношений между США и Украиной.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Главой делегации США на саммите Крымской платформы будет лицо, отвечающее за область, имеющую критически важное стратегическое значение для отношений между США и Украиной", - сообщил он.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что США могут сменить своего представителя на Крымской платформе.

Отметим, что США должен был представлять личный посланник президента Джо Байдена и член правительства - министр транспорта Пит Буттиджич.

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Соединенные Штаты Америки Крымская платформа
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