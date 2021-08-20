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США змінять свого представника на саміті Кримської платформи: що відомо

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П'ятниця 20 серпня 2021 19:54
США змінять свого представника на саміті Кримської платформи: що відомо Фото: США змінять свого представника на саміті Кримської платформи (flickr.com/stillwellmike)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Сполучені Штати змінили свого представника на саміті Кримської платформи. Новим главою американської делегації стане чиновник, який відповідає за область, що має важливе значення для відносин між США і Україною.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

"Главою делегації США на саміті Кримської платформи буде особа, яка відповідає за область, що має критично важливе стратегічне значення для відносин між США і Україною", - повідомив він.

Нагадаємо, прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров повідомив, що США можуть змінити свого представника на Кримській платформі.

Відзначимо, що США повинен був представляти особистий посланник президента Джо Байдена і член уряду - міністр транспорту Піт Буттіджіч.

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Сполучені Штати Америки Кримська платформа
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