США змінять свого представника на саміті Кримської платформи: що відомо
Фото: США змінять свого представника на саміті Кримської платформи (flickr.com/stillwellmike)
Сполучені Штати змінили свого представника на саміті Кримської платформи. Новим главою американської делегації стане чиновник, який відповідає за область, що має важливе значення для відносин між США і Україною.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
"Главою делегації США на саміті Кримської платформи буде особа, яка відповідає за область, що має критично важливе стратегічне значення для відносин між США і Україною", - повідомив він.
Нагадаємо, прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров повідомив, що США можуть змінити свого представника на Кримській платформі.
Відзначимо, що США повинен був представляти особистий посланник президента Джо Байдена і член уряду - міністр транспорту Піт Буттіджіч.