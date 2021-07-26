США сменят роль своих военных в Ираке и сократят численность, - Псаки

Роль воинского контингента США в Ираке изменится с боевого на тренировочную и консультационную. В стране останется столько американских военных, сколько необходимо для выполнения новых задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки .

"Меняется (суть - ред.) миссии (военных США в Ираке - ред.) и число (американских военнослужащих - ред.) будет определяться со временем в зависимости от поставленных задач",- сказала Псаки во время брифинга.

Она отказалась, назвать число американских военных, которые останутся в Ираке, отметим, при этом, что миссия "из боевой станет в большей степени" будет сводиться к подготовке, оказанию и поддержке иракских вооруженных сил.

По ее словам, это изменение содержания роли воинского контингента США в Ираке является переходом "к большему вниманию на тренировках и консультациях, чем у нас были в течение последних нескольких лет".