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США сменили командующего американским контингентом в Афганистане

Автор: Дмитрий Кузнецов

США сменили командующего американским контингентом в Афганистане. Причины этого решения в Пентагоне не пояснили, отметим, что это связано с уменьшением численности военных из-за вывода войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

"Министр обороны (США Ллойд Остин) сегодня одобрил план по передаче командования нашего контингента в Афганистане от генерала Скотта Миллера генералу Фрэнку Маккензи", - сказал Кирби в ходе брифинга.

Он уточнил, что Миллер пока что останется в Афганистане для передачи дел Маккензи, который возглавляет Центральное командование Вооруженных сил США.

Представитель Пентагона не пояснил, чем вызвана смена командования, но отметил, что это "ключевая веха" в выводе американских военных и уменьшении численности воинского контингента.

Напомним, президент Джо Байден заявил, что американские войска будут выведены к 11 сентября.

Отметим, Украина уже вывела своих военнослужащих из Афганистана. Они принимали участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".

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Соединенные Штаты АмерикиАфганистанвоенные