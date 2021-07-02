США сменили командующего американским контингентом в Афганистане . Причины этого решения в Пентагоне не пояснили, отметим, что это связано с уменьшением численности военных из-за вывода войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби .

"Министр обороны (США Ллойд Остин) сегодня одобрил план по передаче командования нашего контингента в Афганистане от генерала Скотта Миллера генералу Фрэнку Маккензи", - сказал Кирби в ходе брифинга.

Он уточнил, что Миллер пока что останется в Афганистане для передачи дел Маккензи, который возглавляет Центральное командование Вооруженных сил США.

Представитель Пентагона не пояснил, чем вызвана смена командования, но отметил, что это "ключевая веха" в выводе американских военных и уменьшении численности воинского контингента.