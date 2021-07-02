США змінили командувача американським контингентом в Афганістані
США змінили командувача американським контингентом в Афганістані. Причини цього рішення в Пентагоні не пояснили, відзначимо, що це пов'язано зі зменшенням чисельності військових через виведення військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Пентагону Джона Кірбі.
"Міністр оборони (США Ллойд Остін) сьогодні схвалив план з передачі командування нашого контингенту в Афганістані від генерала Скотта Міллера генералу Френку Маккензі", - сказав Кірбі в ході брифінгу.
Він уточнив, що Міллер поки що залишиться в Афганістані для передачі справ Маккензі, який очолює Центральне командування Збройних сил США.
Представник Пентагону не пояснив, чим викликана зміна командування, але зазначив, що це "ключова віха" у виведенні американських військових і зменшенні чисельності військового контингенту.
Нагадаємо, президент Джо Байден заявив, що американські війська будуть виведені до 11 вересня.
Відзначити, Україна вже вивела своїх військовослужбовців з Афганістану. Вони брали участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".