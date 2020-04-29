США следят за сообщениями о состоянии здоровья Ким Чен Ына, - Помпео

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, заявил, что Вашингтон следит за сообщениями о состоянии здоровья Ким Чен Ына, комментируя слухи о смерти лидера Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, США пристально следят за ситуацией в КНДР в условиях пандемии коронавируса.

"Мы его не видели. У нас нет никакой информации, чтобы сообщить, мы внимательно следим", - заявил Помпео.

При этом он отметил, что существует реальный риск того, что в Северной Корее будет голод, нехватка продовольствия.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце, которую недавно перенес.

Слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына появились после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда 15 апреля. Его видели за четыре дня до этого на заседании политбюро.

Кроме того, чиновники КНДР якобы начали готовить на замену Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон, которая в случае смерти своего брата должна возглавить Северную Корею.