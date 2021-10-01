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США следят за ситуацией с Саакашвили в Грузии, - Госдеп

Автор: Дмитрий Кузнецов

США внимательно следят за ситуацией с задержанием в Тбилиси бывшего президента Грузии и главы Исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Вашингтон призвал грузинские власти обеспечить справедливое отношение к политику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы призываем власти Грузии обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили, в соответствии с законами Грузии и международными обязательствами Грузии по правам человека", - сказал изданию представитель Госдепа.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Отметим, из-за задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе грузинского посла, чтобы получить официальную информацию о причинах.

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Михаил СаакашвилиСоединенные Штаты АмерикиГрузия