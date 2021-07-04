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США в следующем году начнут передачу Украине боевых катеров Mark VI

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский рассказал, когда Соединенные Штаты Америки начнут передавать Украине боевые катера Mark VI. По его словам, процесс передачи катеров начнется в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"В следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI", - сказал глава государства, находясь в Одессе.

Зеленский также рассказал о формировании инфраструктуры для базирования патрульных катеров в порту "Южный" на Черноморском побережье. Там планируется развертывание управления дивизиона кораблей.

Сейчас в порту "Южный" базируются два патрульных катера типа Island, которые Украина получила от американской стороны. В ближайшее время украинская сторона получит еще три катера Island. Сейчас они проходят модернизацию в США.

Напомним, находясь в Одессе Зеленский анонсировал построение украинского корвета до конца 2023 года. Строить корвет уже начали в Турции.

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Владимир ЗеленскийкатерСоединенные Штаты Америки