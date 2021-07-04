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США наступного року почнуть передачу Україні бойових катерів Mark VI

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський розповів, коли Сполучені Штати Америки почнуть передавати Україні бойові катери Mark VI. За його словами, процес передачі катерів розпочнеться наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI", - сказав глава держави, перебуваючи в Одесі.

Зеленський також розповів про формування інфраструктури для базування патрульних катерів у порту "Південний" на Чорноморському узбережжі. Там планується розгортання управління дивізіону кораблів.

Наразі у порту "Південний" базуються два патрульні катери типу Island, які Україна отримала від американської сторони. Найближчим часом українська сторона отримає ще три катери Island. Наразі вони проходять модернізацію у США.

Нагадаємо, перебуваючи в Одесі Зеленський анонсував побудову українського корвету до кінця 2023 року. Будувати корвет вже почали в Туреччині.

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Володимир ЗеленськийкатерСполучені Штати Америки