США скоротять безпекову допомогу європейським країнам, які межують з Росією, - FT
Сполучені Штати Америки планують поетапно згорнути програми з безпекової допомоги європейським країнам, які межують із Росією, аби перекласти тягар цих витрат на Європу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними джерел видання, адміністрація президента США Дональда Трампа планує згорнути фінансування за так званим розділом 333, який дозволяє Пентагону надавати навчання і військову підтримку союзним США державам.
Кошти затверджуються Конгресом, і фінансування наразі виділене до кінця вересня 2026 року, але після цього у Трампа планують більше його не запитувати.
За словами співрозмовників FT в Сенаті, це рішення може призвести до скорочення "сотень мільйонів доларів", які США скеровують країнам, що межують з Росією.
Про рішення скоротити фінансування представники Пентагону повідомили на закритій зустрічі у Вашингтоні послам низки європейських країн.
За словами двох дипломатів, які були проінформовані про обговорення, європейські уряди були здивовані цією заявою і намагаються отримати додаткову інформацію від Вашингтона.
За словами одного з дипломатів, у Європі також намагаються оцінити потенційні наслідки рішення США і те, чи зможуть там компенсувати американські кошти для зміцнення європейської безпеки.
Чиновник Білого дому своєю чергою заявив виданню, що цей крок відповідає зусиллям Трампа з "перегляду та перерозподілу" зовнішньої допомоги США.
"Ця дія була скоординована з європейськими країнами відповідно до давнього наголосу президента на тому, щоб Європа брала на себе більшу відповідальність за свою оборону", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що європейські союзники НАТО почали негласну підготовку до потенційного скорочення американських військ на континенті. Вони вважають, що президент США планує перекинути частину військ до Азії та на Близький Схід.
Дискусії точаться довкола трьох ключових питань: скільки військових залишать Європу, наскільки стрімким буде це скорочення і чи зможуть європейські країни компенсувати відсутність потужних американських спроможностей - передусім авіації, супутникової розвідки та логістики.