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США скликали Радбез ООН через запуск військового розвідувального супутника КНДР

Фото: КНДР знову спробує запустити супутник-розвідник. США скликали радбез ООН (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сполучені штати Америки скликали засідання Ради Безпеки ООН для обговорення намірів КНДР повторно запустити військовий супутник-розвідник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перша спроба Північної Кореї вивести на орбіту військовий супутник "шпигун", яка відбулася 31 травня, виявилась невдалою. Однак Пхеньян повідомив, що виконає необхідні заходи для усунення проблем та проведе другий запуск найближчим часом.

Вашингтон засудив подібні намагання та заявив, що КНДР використовує технологію балістичних ракет, що порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН і створює ризик дестабілізації безпекової ситуації в регіоні та за його межами.

"Небезпечні та дестабілізуючі ядерні та ракетні програми Північної Кореї загрожують миру та стабільності в регіоні", - зазначив міністр оборони США Ллойд Остін.

Повідомляється, що засідання Радбезу ООН було скликано США спільно з Албанією, Еквадором, Францією, Японією, Мальтою та Великобританією.

Запуск супутника КНДР

Під час першої спроби вивести на орбіту військовий розвідувальний супутник "Malligyong-1", використовуючи ракету нового типу "Chollima-1" КНДР зазнала невдачі. Ракета впала в море.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив невдалу спробу Північної Кореї запустити супутник військового призначення.

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