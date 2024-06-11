США отменили запрет на передачу оружия для бригады "Азов", - WP

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

В публикации американского издания отмечается, что соответствующее решение принято после проверки Госдепартаментом бригады "Азов".

В Штатах несколько лет назад было наложено "табу" на вооружение для "азовцев", как указывается в материале, на фоне "беспокойства в Вашингтоне о происхождении группы".

Теперь бригада Нацгвардии Украины "Азов" получит доступ к такой же военной помощи США, как и любое другое подразделение, пишет WP.

"После тщательной проверки украинская 12 бригада специального назначения "Азов" прошла проверку Лейги, проведенную Государственным департаментом США", - говорится в заявлении Госдепа.

Тут американское ведомство ссылается на так называемый "закон Лейги", названный так в честь бывшего сенатора Патрика Дж. Лейги и автора документа, запрещающего передачу военной помощи США иностранным подразделениям, признанным в совершении нарушений прав человека. Соответственно, "азовцы" к такой категории не относятся.

Так, Госдеп не выявил "никаких доказательств" таких нарушений, говорится в заявлении ведомства. Между тем не уточняется, когда именно могли снять соответствующее "табу".

Кроме процесса проверки Государственного департамента, законы США об ассигнованиях в течение длительного времени запрещали батальону "Азов" получать американскую помощь. Официальные лица США говорят, что поскольку батальон "Азов" образца 2014 структурно отличается от бригады, которая сейчас является частью Национальной гвардии, эти ограничения не применяются.