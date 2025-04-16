США скасували санкції проти соратника Орбана, якого звинувачували в корупції

США скасували санкції проти соратника Віктора Орбана, які були введені через підозри в корупції. Це свідчить про різкі зміни у двосторонніх відносинах з Угорщиною за президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
На сайті Мінфіну США сказано, що Антала Рогана, главу кабінету міністрів Орбана, який відповідає за спецслужби й урядовий зв'язок, виключили зі списку "громадян особливих категорій і заборонених осіб" Управління з контролю за іноземними активами.
Санкції запровадила в січні адміністрація Джо Байдена, яка критикувала адміністрацію Орбана за ймовірне хабарництво на високому рівні та підрив верховенства закону. У нині колишнього президента США заявляли, що Роган був ключовою посадовою особою в розподілі ресурсів серед "приятелів". Зі свого боку Орбан це звинувачення заперечував.
Учора глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що санкції проти Рогана були "політичною помстою" з боку адміністрації Байдена та її колишнього посланника.
"Виключення Антала Рогана зі списку санкцій є доказом того, що у Вашингтоні вітри дмуть з іншого боку", - додав він.
Bloomberg пише, що виключення Рогана зі списку було однією з вимог Орбана до адміністрації Трампа скасувати те, що він вважає штрафами, які США запровадили через політичні розбіжності. Крім того, він попросив скасувати посилення видових вимог, а також відновити двосторонню податкову угоду, яку адміністрація Байдена розірвала.
Також Орбан домагається від адміністрації Трампа великих інвестицій для прискорення зростання економіки, яка насилу відновлюється після рецесії.
Нагадаємо, що Антал Роган став першим угорським чиновником, який потрапив під санкції США.
"Роган зіграв центральну роль у створенні системи в Угорщині, яка принесла користь йому самому і його партії за рахунок угорського народу. Діяльність Рогана є символом ширшої атмосфери безкарності в Угорщині, де ключові елементи держави були захоплені олігархами та недемократичними гравцями", - йшлося в заяві Держдепу при Байдені.
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