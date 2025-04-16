США отменили санкции против соратника Орбана, которого обвиняли в коррупции

На сайте Минфина США сказано, что Антал Роган, глава кабинета министров Орбана, отвечающий за спецслужбы и правительственную связь - был исключен из списка "граждан особых категорий и запрещенных лиц" Управления по контролю за иностранными активами.

Санкции были введены в январе администрацией Джо Байдена, которая критиковала администрацию Орбана за предполагаемое взяточничество на высоком уровне и подрыв верховенства закона. У ныне бывшего президента США заявляли, что Роган был ключевым должностным лицом в распределении ресурсов среди "приятелей". В свою очередь Орбан это обвинение отрицал.

Вчера глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против Рогана были "политической местью" со стороны администрации Байдена и ее бывшего посланника.

"Исключение Антала Рогана из списка санкций является доказательством того, что в Вашингтоне ветры дуют с другой стороны", - добавил он.

Bloomberg пишет, что исключение Рогана из списка было одним из требований Орбана к администрации Трампа отменить то, что он считает штрафами, которые США ввели из-за политических разногласий. Кроме того, он попросил отменить ужесточение видовых требований, а также восстановить двустороннее налоговое соглашение, которое администрация Байдена разорвала.

Также Орбан добивается от администрации Трамп крупных инвестиций для ускорения роста экономики, которая с трудом восстанавливается после рецессии.