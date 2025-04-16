США скасували санкції проти соратника Орбана, якого звинувачували в корупції

США скасували санкції проти соратника Віктора Орбана, які були введені через підозри в корупції. Це свідчить про різкі зміни у двосторонніх відносинах з Угорщиною за президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

На сайті Мінфіну США сказано, що Антала Рогана, главу кабінету міністрів Орбана, який відповідає за спецслужби й урядовий зв'язок, виключили зі списку "громадян особливих категорій і заборонених осіб" Управління з контролю за іноземними активами.

Санкції запровадила в січні адміністрація Джо Байдена, яка критикувала адміністрацію Орбана за ймовірне хабарництво на високому рівні та підрив верховенства закону. У нині колишнього президента США заявляли, що Роган був ключовою посадовою особою в розподілі ресурсів серед "приятелів". Зі свого боку Орбан це звинувачення заперечував.

Учора глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що санкції проти Рогана були "політичною помстою" з боку адміністрації Байдена та її колишнього посланника.

"Виключення Антала Рогана зі списку санкцій є доказом того, що у Вашингтоні вітри дмуть з іншого боку", - додав він.

Bloomberg пише, що виключення Рогана зі списку було однією з вимог Орбана до адміністрації Трампа скасувати те, що він вважає штрафами, які США запровадили через політичні розбіжності. Крім того, він попросив скасувати посилення видових вимог, а також відновити двосторонню податкову угоду, яку адміністрація Байдена розірвала.

Також Орбан домагається від адміністрації Трампа великих інвестицій для прискорення зростання економіки, яка насилу відновлюється після рецесії.