ua en ru
Ср, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

США отменили санкции против соратника Орбана, которого обвиняли в коррупции

Среда 16 апреля 2025 00:57
UA EN RU
США отменили санкции против соратника Орбана, которого обвиняли в коррупции Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США отменили санкции против соратника Виктора Орбана, которые были введены из-за подозрений в коррупции. Это говорит о резких изменениях в двухсторонних отношениях с Венгрией при президенте Дональде Трампе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

На сайте Минфина США сказано, что Антал Роган, глава кабинета министров Орбана, отвечающий за спецслужбы и правительственную связь - был исключен из списка "граждан особых категорий и запрещенных лиц" Управления по контролю за иностранными активами.

Санкции были введены в январе администрацией Джо Байдена, которая критиковала администрацию Орбана за предполагаемое взяточничество на высоком уровне и подрыв верховенства закона. У ныне бывшего президента США заявляли, что Роган был ключевым должностным лицом в распределении ресурсов среди "приятелей". В свою очередь Орбан это обвинение отрицал.

Вчера глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против Рогана были "политической местью" со стороны администрации Байдена и ее бывшего посланника.

"Исключение Антала Рогана из списка санкций является доказательством того, что в Вашингтоне ветры дуют с другой стороны", - добавил он.

Bloomberg пишет, что исключение Рогана из списка было одним из требований Орбана к администрации Трампа отменить то, что он считает штрафами, которые США ввели из-за политических разногласий. Кроме того, он попросил отменить ужесточение видовых требований, а также восстановить двустороннее налоговое соглашение, которое администрация Байдена разорвала.

Также Орбан добивается от администрации Трамп крупных инвестиций для ускорения роста экономики, которая с трудом восстанавливается после рецессии.

Напомним, что Антал Роган стал первым венгерским чиновником, который попал под санкции США.

"Роган сыграл центральную роль в создании системы в Венгрии, которая принесла пользу ему самому и его партии за счет венгерского народа. Деятельность Рогана является символом более широкой атмосферы безнаказанности в Венгрии, где ключевые элементы государства были захвачены олигархами и недемократическими игроками", - говорилось в заявлении Госдепа при Байдене.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Венгрия
NEWS
Рютте поставил точку в вопросе, станет ли Украина членом НАТО
Рютте поставил точку в вопросе, станет ли Украина членом НАТО
DAILY
Новое наступление? Что задумала Россия на фронте и готов ли Путин остановить войну
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новое наступление? Что задумала Россия на фронте и готов ли Путин остановить войну