У Трампа скасували мільйонні гранти на демократію для низки пострадянських країн

Зазначається, що Державний департамент США припинив фінансування іноземних ініціатив на загальну суму 214 млн доларів, скасувавши 139 грантів, що фінансувалися платниками податків.

DOGE провів "додатковий огляд решти грантових програм іноземної допомоги" після того, як наприкінці лютого Держдепартамент завершив свій первинний огляд іноземного фінансування.

Хоча під час первинного огляду, Департамент виявив іноземні гранти на суму 60 млрд доларів, що підлягають скасуванню, додаткова перевірка DOGE виявила "суттєву кількість грантових програм, які залишаються несумісними з політикою адміністрації", особливо тих, що стосуються "програм з пропаганди у сфері ЗМІ".

Зокрема, під скорочення фінансування потрапили Білорусь, Молдова та низка інших пострадянських держав.

Так, були скасовані наступні програми:

- 750 тисяч доларів на "підвищення стійкості та адаптації громадянського суспільства" в Киргизстані;

- 2 млн доларів на "просування демократичної культури" у Вірменії;

- 2,5 млн доларів на "просування критичної громадянської участі" в Узбекистані;

- 2 млн доларів на "розширення стійкості та залученості написання новин" у Молдові;

- 2,4 млн доларів за "реагування на дезінформацію за допомогою креативного контенту в Білорусі".

Держсекретар Марко Рубіо підписав указ про скорочення зазначених програм ввечері у понеділок, а їхня реалізація почалася з вівторка, 15 квітня.