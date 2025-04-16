У Трампа отменили миллионные гранты на демократию для ряда постсоветских стран

Сокращение финансирования США за рубежом

В первый день вступления в должность президента, Дональд Трамп отдал приказ приостановить на 90 дней всю финансовую помощь США за рубежом.

Это привело к фактической остановке деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) во всех странах мира.

Отдельные функции USAID были переданы Госдепартаменту, ведомство объявило о реорганизации Агентства, которая должна завершится до июля 2025 года.

Кроме того, администрация Трампа существенно сократила финансирование Госдепартамента, а также ООН и НАТО.

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