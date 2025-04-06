США скасовують всі візи для громадян Південного Судану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Сполучених Штатів.

У випадку, якщо уряд Південного Судану виявить готовність до повної співпраці, США можуть переглянути свої дії. Однак наразі ситуація з імміграційною політикою залишається напруженою.

Державний департамент США підкреслив, що перехідний уряд Південного Судану не виконує обов'язки щодо прийняття своїх громадян, що не дозволяє їх депортувати з США.

Сполучені Штати Америки вирішили анулювати усі візи, видані власникам паспортів Південного Судану, а також обмежити видачу нових. Це рішення Вашингтона забезпечити дотримання імміграційних законів та національної безпеки країни.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця президент США Дональд Трамп висунув ідею замінити візову програму для іноземних інвесторів на так звану "золоту карту".

Тоді на сайті Служби імміграції та натуралізації було зазначено, що програма для іммігрантів-інвесторів EB-5, якою керує Служба громадянства та імміграції США, була створена Конгресом ще у 1990 році для "стимулювання економіки США через створення робочих місць і капіталовкладення іноземних інвесторів".

Міністр торгівлі Говард Лутнік того місяця заявив, що "програма EB-5 була повна нісенітниць, вигадок і шахрайства", та що "це був спосіб отримати грін-карту за низькою ціною".

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