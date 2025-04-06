США скасовують всі візи для громадян Південного Судану
США анулюють усі візи громадянам Південного Судану. Причина відмова країни співпрацювати у питаннях повернення своїх громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Сполучених Штатів.
Сполучені Штати Америки вирішили анулювати усі візи, видані власникам паспортів Південного Судану, а також обмежити видачу нових. Це рішення Вашингтона забезпечити дотримання імміграційних законів та національної безпеки країни.
Державний департамент США підкреслив, що перехідний уряд Південного Судану не виконує обов'язки щодо прийняття своїх громадян, що не дозволяє їх депортувати з США.
Відтак, для запобігання в'їзду громадян Південного Судану до країни, Сполучені Штати вживають заходів щодо обмеження подальшої видачі віз.
У випадку, якщо уряд Південного Судану виявить готовність до повної співпраці, США можуть переглянути свої дії. Однак наразі ситуація з імміграційною політикою залишається напруженою.
Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця президент США Дональд Трамп висунув ідею замінити візову програму для іноземних інвесторів на так звану "золоту карту".
Тоді на сайті Служби імміграції та натуралізації було зазначено, що програма для іммігрантів-інвесторів EB-5, якою керує Служба громадянства та імміграції США, була створена Конгресом ще у 1990 році для "стимулювання економіки США через створення робочих місць і капіталовкладення іноземних інвесторів".
Міністр торгівлі Говард Лутнік того місяця заявив, що "програма EB-5 була повна нісенітниць, вигадок і шахрайства", та що "це був спосіб отримати грін-карту за низькою ціною".
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