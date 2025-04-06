США отменяют все визы для граждан Южного Судана

США аннулируют все визы гражданам Южного Судана. Причина отказ страны сотрудничать в вопросах возвращения своих граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Соединенных Штатов .

Соединенные Штаты Америки решили аннулировать все визы, выданные владельцам паспортов Южного Судана, а также ограничить выдачу новых. Это решение Вашингтона обеспечить соблюдение иммиграционных законов и национальной безопасности страны.

Государственный департамент США подчеркнул, что переходное правительство Южного Судана не выполняет обязанности по принятию своих граждан, что не позволяет их депортировать из США.

Следовательно, для предотвращения въезда граждан Южного Судана в страну, Соединенные Штаты принимают меры по ограничению дальнейшей выдачи виз.

В случае, если правительство Южного Судана проявит готовность к полному сотрудничеству, США могут пересмотреть свои действия. Однако пока ситуация с иммиграционной политикой остается напряженной.