США послабили нафтові санкції проти Венесуели, - Reuters

Джерело в Держдепартаменті США відзначило, що США можуть скасувати послаблення санкційного режиму, якщо президент Венесуели Ніколас Мадуро та уряд країни в результаті не допустять опозицію до виборів і не звільнять політв'язнів.

Перед цим, 18 жовтня уряд та опозиція Венесуели уклали угоду про поновлення діалогу та організацію виборів, яка передбачає гарантії здійснення законного виборчого процесу.

На початку жовтня повідомлялося, що влада США та Венесуели провела кілька зустрічей у Досі з питання ослаблення санкцій.

Санкції США проти Венесуели

У 2019 році Сполучені Штати ввели санкції щодо нафтогазової компанії Венесуели PDVSA, які включають заборону на експорт сирої нафти та нафтопродуктів, та заморозили її активи на суму близько 7 млрд доларів.

У листопаді 2022 року Міністерство фінансів США зняло частину санкцій з Венесуели. Зокрема, відомство дозволило американській енергетичній компанії Chevron добувати нафту у Венесуелі.