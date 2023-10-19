США ослабили нефтяные санкции против Венесуэлы, - Reuters

Источник в Госдепартаменте США отметил, что США могут отменить ослабление санкционного режима, если президент Венесуэлы Николас Мадуро и правительство страны в итоге не допустят оппозицию к выборам и не освободят политзаключенных.

Перед этим, 18 октября правительство и оппозиция Венесуэлы заключили соглашение о возобновлении диалога и организации выборов, которое предполагает гарантии осуществления законного избирательного процесса.

В начале октября сообщалось, что власти США и Венесуэлы провели несколько встреч в Дохе по вопросу ослабления санкций.

Санкции США против Венесуэлы

В 2019 году Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, включающие запрет на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, и заморозили ее активы на сумму около 7 млрд долларов.

В ноябре 2022 года Министерство финансов США сняло часть санкций с Венесуэлы. В частности, ведомство разрешило американской энергетической компании Chevron добывать нефть в Венесуэле.