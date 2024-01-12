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США схвалили можливий продаж ракет Javelin Косово

Фото: ілюстративна фотографія (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

США схвалили можливий продаж ракет Javelin та пов'язаного з ними обладнання до Республіки Косово. Сума операції оцінюється в 75 млн доларів.

Республіка Косово запросила закупити 246 ракет Javelin FGM-148F (включаючи шість ракет "fly-to-buy missiles"); та 24 легкі командні пускові установки Javelin (LWCLU).

Також включені:

  • тренажери з базових навичок Javelin LWCLU;
  • вуличні тренажери Javelin;
  • імітаційні постріли ракет;
  • станції інструкторів з навчання на свіжому повітрі (OTIS);
  • блоки охолодження батарей (BCU);

Запропонований продаж ракет Javelin та пов'язаного з ними обладнання забезпечить Косово сучасними протитанковими засобами, необхідними для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. Косово зможе легко інтегрувати це обладнання до своїх збройних сил.

"Цей запропонований продаж підтримає зовнішньополітичні цілі та національну безпеку Сполучених Штатів шляхом зміцнення безпеки європейського партнера, який є важливою силою для політичної та економічної стабільності в Європі", - йдеться у повідомленні.

Ракети Javelin в Україні.

Нагадаємо, що США надали Україні пакет військової допомоги у розмірі 250 млн доларів, до якого увійшли ракети Javelin.

Також ракети передавала Естонія у пакеті допомоги.

 

 

 

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