США одобрили возможную продажу ракет Javelin Косово

Республика Косово запросила закупить 246 ракет Javelin FGM-148F (включая шесть ракет "fly-to-buy missiles"); и 24 легких командных пусковых установки Javelin (LWCLU).

Также включены:

тренажеры по базовым навыкам Javelin LWCLU;

уличные тренажеры Javelin;

имитационные выстрелы ракет;

станции инструкторов по обучению на открытом воздухе (OTIS);

блоки охлаждения батарей (BCU);

Предлагаемая продажа ракет Javelin и связанного с ними оборудования обеспечит Косово современными противотанковыми средствами, необходимыми для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Косово сможет легко интегрировать это оборудование в свои вооруженные силы.

"Эта предложенная продажа поддержит внешнеполитические цели и национальную безопасность Соединенных Штатов путем укрепления безопасности европейского партнера, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в сообщении.

Ракеты Javelin в Украине

Напомним, что США предоставили Украине пакет военной помощи в размере 250 млн долларов, в который вошли ракеты Javelin.

Также ракеты передавала Эстония в пакете помощи.