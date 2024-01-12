RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США одобрили возможную продажу ракет Javelin Косово

Фото: иллюстративная фотография (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

США одобрили возможную продажу ракет Javelin и связанного с ними оборудования в Республику Косово. Сумма сделки оценивается в 75 млн долларов.

Республика Косово запросила закупить 246 ракет Javelin FGM-148F (включая шесть ракет "fly-to-buy missiles"); и 24 легких командных пусковых установки Javelin (LWCLU). 

Также включены:

  • тренажеры по базовым навыкам Javelin LWCLU;
  • уличные тренажеры Javelin;
  • имитационные выстрелы ракет;
  • станции инструкторов по обучению на открытом воздухе (OTIS);
  • блоки охлаждения батарей (BCU);

Предлагаемая продажа ракет Javelin и связанного с ними оборудования обеспечит Косово современными противотанковыми средствами, необходимыми для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Косово сможет легко интегрировать это оборудование в свои вооруженные силы.

"Эта предложенная продажа поддержит внешнеполитические цели и национальную безопасность Соединенных Штатов путем укрепления безопасности европейского партнера, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в сообщении.

Ракеты Javelin в Украине

Напомним, что США предоставили Украине пакет военной помощи в размере 250 млн долларов, в который вошли ракеты Javelin.

Также ракеты передавала Эстония в пакете помощи. 

 

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News