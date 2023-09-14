UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США схвалили продаж 25 винищувачів F-35 Південній Кореї

Фото: США схвалив продаж винищувачів F-35 Південній Кореї (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сполучені Штати Америки схвалили продаж 25 винищувачів F-35 Південній Кореї. Згідно з угодою, Сеул отримає головний винищувач Lockheed Martin Corp. разом із двигунами, засобами зв’язку та підтримкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В Агентстві з питань оборонної безпеки стверджують, що цей продаж збільшить оперативний інвентар Південної Кореї та підвищить її можливості з самооборони в повітрі. 

Пакет, оцінений у 5,06 млрд доларів, потребує схвалення Конгресу. Видання стверджує, що це може зайняти роки.

Зазначається, що інтерес світу до F-35 різко зріс через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україні та зростаючу напруженість у відносинах США та Китаю. 

Літаки F-35

F-35 Lightning - це унікальний багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління, відомий своєю непомітністю. Наразі США розглядають можливість продажів винищувачів цього типу Ізраїлю, Польщі, Румунії, Іспанії та Греції. Також повідомлялось про плани продати F-35 Чехії.

Саміт США, Японії та Південної Кореї

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше зустрілись у форматі тристороннього саміту 18 серпня у Вашингтоні.

Вони обговорили загрози з боку Китаю та КНДР в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також безпекову ситуацію в Східній Азії в цілому. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЮжная Корея