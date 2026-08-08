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США можуть передати Україні ATACMS та пускові установки M270

20:42 08.08.2026 Сб
2 хв
Постачання організують через компанії одразу кількох країн
aimg Валерія Абабіна
Фото: ATACMS (sill-www army.mil)

Державний департамент США оприлюднив документи щодо передачі Україні пускових установок M270, ракет ATACMS, а також касетних боєприпасів і снарядів. Загальна вартість двох пакетів перевищує 280 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ Державного департаменту США.

Яке озброєння у переліку

Згідно з документами, ідеться про постійну передачу Україні 12 пускових установок реактивних систем залпового вогню M270.

Разом із ними згадуються 2 524 некеровані ракети подвійного призначення DPICM (касетні) та 47 тисяч 203-мм гаубичних снарядів M509AI DPICM. Орієнтовна вартість цієї частини - приблизно 255,9 мільйона доларів.

Окремо в документах ідеться про передачу Україні 70 ракет M39 ATACMS. Орієнтовна вартість цієї партії - близько 28 мільйонів доларів.

Як організують постачання

Передачу озброєння планують здійснювати через низку приватних компаній - турецькі MKE, ASFAT та ARCA Savunma, болгарську VTIC International, а також американські Pansophico і Patriot Defense Group.

У Держдепі зазначили, що така передача Україні відповідає цілям безпекової допомоги США. Уряд країни готовий санкціонувати операцію, врахувавши політичні, військові, економічні, правозахисні та пов'язані з контролем над озброєнням міркування.

Нагадаємо, ATACMS - це американська балістична ракета класу "земля-земля" виробництва Lockheed Martin. Модифікація M39 (Block I) має дальність до 165 кілометрів і оснащена касетною бойовою частиною з майже тисячею уражальних елементів.

Запускати такі ракети можна з пускових установок M270 MLRS та M142 HIMARS, які вже є на озброєнні Сил оборони.

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