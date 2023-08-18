США схвалили передачу F-16 Україні від Данії та Нідерландів, - Reuters

Вашингтон дав Данії та Нідерландам офіційні запевнення у тому, що Сполучені Штати прискорять схвалення всіх необхідних формальностей для передачі F-16 Україні, щойно завершиться навчання українських пілотів.

Повідомляється, що Данія та Нідерланди нещодавно запросили ці гарантії. За словами неназваного американського чиновника, держсекретар Ентоні Блінкен надіслав листи своїм колегам із Данії та Нідерландів, запевнивши їх у тому, що запити буде схвалено.

"Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполучених Штатів як у передачі Україні винищувачів F-16, так і у навчанні українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16", - йдеться у листі до Блінкена двом офіційним особам.

"Дуже важливо, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та порушення її суверенітету. Передача літаків дозволить Україні повною мірою скористатися своїми новими можливостями, як тільки перша група пілотів завершить навчання", - зазначив Блінкен.

Навчання українських пілотів на F-16

Ряд країн-союзників ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання військових Збройних сил України на американських винищувачах F-16 розпочнеться вже у серпні.

Нагадаємо, раніше Politico повідомило, що вже визначено першу групу українських пілотів, які візьмуть участь у навчанні на американських винищувачах F-16.

За інформацією видання, 8 українських пілотів, які вільно володіють англійською мовою, вже готові розпочати навчання на винищувачах F-16.