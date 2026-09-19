США схвалили можливий продаж Україні ППО та боєприпасів на 2,7 млрд доларів

Держдеп США схвалив можливу угоду щодо продажу Україні озброєнь, яка передбачає закупівлю та модернізацію систем ППО, а також супутнє обладнання та послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Державного департаменту США.
Згідно з анонсом, орієнтована вартість угоди постачає 2,68 млрд доларів. Якщо її буде укладено, Україна профінансує угоду за рахунок комбінації європейських внесків та коштів американського іноземного військового фінансування (FMF), виділених за попередньої адміністрації.
"Кошти FMF будуть зараховані як вклад США у капітал Інвестиційного фонду відновлення України за принципом 1:1", - додали в Держдепі.
Також там розповіли, що уряд України подав запит на закупівлю наступних позицій, які не належать до категорії основного оборонного обладнання:
"Для здійснення запропонованої угоди не потрібно направляти в Україну будь-яких додаткових представників уряду США або підрядників... Пропонований продаж цього обладнання та послуг підтримки не змінить базовий військовий баланс у регіоні", - резюмували у відомстві.
Нагадаємо, днями у Держдепартаменті США заявили, що Німеччина готується передати Україні додаткову партію ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot. Йдеться про 10 одиниць MIM-104E GEM-T на 29,6 млн доларів, які країна раніше отримала від США.
Також ми писали, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн днями заявила, що 18 вересня ЄС виділить Україні 3,3 млрд євро на закупівлю ракет і дронів.