США схвалили можливий продаж Україні ППО та боєприпасів на 2,7 млрд доларів

Згідно з анонсом, орієнтована вартість угоди постачає 2,68 млрд доларів. Якщо її буде укладено, Україна профінансує угоду за рахунок комбінації європейських внесків та коштів американського іноземного військового фінансування (FMF), виділених за попередньої адміністрації.

"Кошти FMF будуть зараховані як вклад США у капітал Інвестиційного фонду відновлення України за принципом 1:1", - додали в Держдепі.

Також там розповіли, що уряд України подав запит на закупівлю наступних позицій, які не належать до категорії основного оборонного обладнання:

ракет S-300 Clone;

ракет GAM-67;

ракетних систем ППО з лазерним наведенням та збільшеною дальністю дії;

транспортно-пускових установок (Improvised Transporter Erector Launcher) 1.5;

комплекти для модифікації мобільних пускових систем;

радіолокаційних станцій RPS 202 для систем протидії безпілотним літальним апаратам;

причепів з підйомними щоглами, капітальну модернізацію та технічне обслуговування;

запасних частин, витратних матеріалів та комплектуючих, а також послуг з ремонту та повернення обладнання;

програмного забезпечення та технічної документації;

транспортних послуг;

інженерно-технічних та логістичних послуг уряду США та підрядників;

інших пов'язаних елементів логістичного та програмного забезпечення.

"Для здійснення запропонованої угоди не потрібно направляти в Україну будь-яких додаткових представників уряду США або підрядників... Пропонований продаж цього обладнання та послуг підтримки не змінить базовий військовий баланс у регіоні", - резюмували у відомстві.