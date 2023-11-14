США шукають шляхи ефективного захисту інфраструктури України від атак РФ, - Держдеп

"Звичайно, ми говоритимемо про Україну, війну в Україні, і ми говоритимемо про те, як ми можемо краще захистити Україну, її інфраструктуру. Ми завжди це робимо, шукаючи способи, щоб інші країни могли допомогти Україні", - наголосив речник Держдепартаменту. США.

За його словами, Росія може повторити спроби зруйнувати енергетичні об'єкти України взимку, тому США обговорюють з українською владою шляхи підготовки до подібних атак.

Він також зазначив, що про підтримку України, а також про зміцнення інфраструктури України перед зимою йшлося під час ранкових розмов державного секретаря США Ентоні Блінкена із керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Також спікер Держдепартаменту США підкреслив, що Білий дім ніколи не прийматиме жодних рішень щодо України без України.

РФ відновила удари по енергетиці України

Російські війська після багатомісячної паузи почали знову обстрілювати енергетичні об'єкти в Україні. На початку осені через російські обстріли було пошкоджено мережу в Києві, Житомирській та Хмельницькій областях.

Крім того, 11 листопада російські загарбники вдарили по одній із українських теплоелектростанцій. Обладнання підприємства пошкоджене.

Також нагадаємо, що військові попереджають, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку українських розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.