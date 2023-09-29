США шукають механізми для створення міжнародної місії в Карабаху, - Держдеп

США прагнуть розгорнути міжнародну місію в регіоні Нагірного Карабаху, адже це є необхідною умовою для забезпечення гуманітарних потреб місцевого населення.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо з нашими союзниками й партнерами над тим, яким буде найкращий механізм для реалізації цього", - сказав Міллер.

Місія стосуватиметься питань гуманітарної допомоги і задоволення гуманітарних потреб у регіоні. Він також нагадав, що держсекретар США Ентоні Блінкен порушував це питання у розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

"Уряд Азербайджану теж висловився на підтримку міжнародної місії", - сказав Міллер.

Однією з причин, чому Баку підтримали ініціативу є те, що її просували США.

Конфлікт між Азербайджаном та Нагорним Карабахом

Минулого понеділка азербайджанські війська відновили бойові дії у Нагірному Карабасі під виглядом антитерористичної операції. Азербайджан вимагав виведення вірменських військ та розпуску "уряду" Нагірного Карабаху.

Азербайджанська армія швидко взяла під контроль дорожні вузли й висоти, тому вже 20 вересня влада Нагірного Карабаху капітулювала через важкі втрати.

Зазначимо, що станом на вечір 27 вересня, територію невизнаного Нагірного Карабаху покинуло понад 53,6 тисяч вірмен.

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