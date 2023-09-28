Невизнаний Нагірний Карабах вже покинули близько половини вірмен

Вірменія заявила, що станом на вечір 27 вересня, територію невизнаного Нагірного Карабаху покинуло понад 53,6 тисяч вірмен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Речниця вірменського прем'єр-міністра Назелі Багдасарян заявила, що це становить приблизно половину населення невизнаної республіки - там проживало близько 120 тисяч людей.

Зазначимо, що до цього "влада" самопроголошеної "Нагірно-Карабаської республіки" прогнозувала, що після військової операції Азербайджану регіон покинуть 99,9 відсотка вірмен.

Конфлікт між Азербайджаном та Нагорним Карабахом

На минулому тижні азербайджанські війська відновили бойові дії у Нагірному Карабасі під виглядом антитерористичної операції. Азербайджан вимагав виведення вірменських військ та розпуску "уряду" Нагірного Карабаху.

Азербайджанська армія швидко взяла під контроль дорожні вузли і висоти, тому вже 20 вересня влада Нагірного Карабаху капітулювала через важкі втрати.

А 27 вересня що в Азербайджані заявили про затримання колишнього "голови уряду" Нагірного Карабаху Рубена Варданяна. Він був російським мільярдером вірменьского походження, однак у вересні 2022 року відмовився від громадянства РФ і переїхав до Карабаху, де очолював "уряд" до лютого 2023 року.

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